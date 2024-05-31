美中防長會晤 中國國防部：就台灣議題交換意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國國防部新聞發言人吳謙今天下午在新加坡表示，中美防長今天在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤，雙方就兩軍關係、「台灣問題」、南海問題交換意見。

央視國際時訊微博報導，吳謙31日下午在香格里拉對話會期間召開記者會，表示根據中美雙方的雙定，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）今天在新加坡舉行會晤。

他表示，是次會晤是落實中國國家主席習近平與美國總統拜登的重要共識，推動兩軍關係健康穩定地發展。會談中兩國防長圍繞中美兩軍關係，「台灣問題」、南海問題、烏克蘭危機、巴以衝突（以哈戰爭）交換了意見，這是一次積極、務實及富有建設性的戰略溝通。

吳謙表示，對於中美兩軍關係，董軍指出，當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍加珍惜。兩軍溝通的目的應是增進了解、消除誤解、積累互信，進而實現關係穩定。不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。

澎湃新聞今天報導，董軍在香格里拉對話會上將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。

中國軍事專家趙小卓表示，董軍的主旨發言預計會在習近平提出的全球發展倡議框架下，進一步闡釋中方的政策主張，指明當前局勢緊張的癥結及中方的立場底線，介紹中國軍隊在維護地區和平穩定、促進地區安全合作方面的具體行動等。

報導表示，中方專家學者代表、軍事科學院中將何雷表示，今年香格里拉對話會安排菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）做開幕晚宴主旨演講，是菲律賓總統第1次在對話會開幕晚宴上做主旨演講，結合近期南海局勢，勢必把矛頭直接對向中國，對話會一開始將面臨嚴峻挑戰。

報導表示，在此次香格里拉對話會，菲律賓派出非常大的代表團參加，菲方將與多國軍隊高層舉行雙邊或多邊會晤，中菲兩軍此前互動並不是很多。菲方沒有派員參加今年4月底在中國舉行的西太平洋海軍論壇年會。

外界關注中國和菲律賓在此次對話會期間，會不會有接觸對話。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130531