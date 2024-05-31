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香格里拉對話將登場 聚焦南海議題美中關係

2024/5/31 14:28（5/31 15:00 更新）
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（中央社記者吳昇鴻新加坡31日電）香格里拉對話今天在新加坡展開，美中防長睽違2年有望再次會晤，而外界認為南海或台灣議題將是討論焦點。活動現場布設層層關卡的維安措施，主辦方表示，至少超過300名來自美國、日本、中國等世界各國的新聞記者報名採訪。

第21屆香格里拉對話論壇今天至6月2日在新加坡舉行，記者今天一早前往香格里拉對話的活動會場，主辦單位從入口處架設多道安檢關卡，進門後一一核對入場人員身分，維安程序做到滴水不漏。

從上午約10時開始，來自各國的外交、軍事人員陸續抵達會場，主辦方告訴中央社記者，超過300名來自美國、日本、中國等世界各國的新聞記者報名採訪這場安全論壇。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）將出席，預料會與中國防長董軍會晤。兩人上個月曾通話，這次若見面，將是美中防長2年來的首次重大面對面交流。對此，中國國防部發言人吳謙表示，中方認為中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互了解，中方對此持開放態度。

外界認為，美中防長預計將會晤，台灣、南海都可能是觸及議題，而香格里拉對話主題講者邀請菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），顯見南海議題是關注焦點。

專家曾分析，中美兩國防長會晤勢必談到台灣議題，中方會重申「要求美方遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」。（編輯：張若瑤）1130531

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小馬可仕
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