共軍對台軍演文攻未歇 中媒群起刊文加大威嚇宣傳

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中共當局不滿總統賴清德在就職演說上的談話，昨天共軍宣布對台軍演，同時文攻未歇停，中共央媒群起刊文批評演說。中共解放軍報更刊文稱，「要用他們聽得懂的方式堅決回擊」。

中共當局加大對台文攻宣傳，黨媒與官媒群起發文，批評賴清德的演說。

中共解放軍報今天在三版刊出「鈞聲」，文章聲稱，「台獨分裂勢力每興風作浪一次，我們捍衛一個中國原則的力道就會加大一分」；對於賴清德「破壞台海和平穩定」，「肆意將台灣裹挾到兵凶戰危境地的頑固台獨分子」，「就要用他們聽得懂的方式堅決回擊」，絕不為任何形式的台獨分裂言行留下任何空間和機會。

除了解放軍報外，人民日報今天在四版以全版報導賴清德就職演說以及「聯合利劍—2024A」演習。不過，內容則是近日以來重彈舊調的批評，包含稱賴的演說宣揚主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等是「分裂謬論」，極力乞求外部勢力撐腰打氣，推動台灣問題國際化，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

新華社則發布「堅決懲戒謀『獨』挑釁，堅定捍衛國家利益」。文章指出，這次演習是對「台灣地區領導人」就職演說釋放謀「獨」挑釁危險訊號的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告。

另外，包含中國官媒央視新聞、環球時報、中國青年報等媒體，均以中國大陸官方論調評論這次賴清德的演說，並稱這次的軍演是要打擊台獨。央視並會發布軍演的直播訊息片段。

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同時，共軍東部戰區的微信公眾號從昨天到今天不斷釋出軍演的訊息，包含各種動畫圖、示意圖、海報，以及演習的影片。一則「多軍種聯合打擊3D虛實動畫」，最後還有飛彈攻台的畫面。軍演的文宣，有些文字以繁體字標示。

賴清德20日在就職演說上表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。（編輯：曹宇帆）1130524