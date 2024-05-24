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增加互動交流 陸委會籲中國大陸恢復學位生來台

2024/5/24 12:37
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（中央社記者吳柏緯台北24日電）總統賴清德在就職演說中提及，兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀。陸委會今天呼籲中國大陸，早日恢復陸生來台就學，並且儘速就恢復陸生來台就學溝通協調。

賴總統就職演說提出兩岸對話重啟、對等觀光旅遊、大陸學位生來台就讀。

陸委會今天上午發布新聞稿，呼籲中國大陸早日恢復陸生來台就學，希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，能儘速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。陸委會將積極配合教育部整體招生規劃及作業期程，協助陸生儘早來台就學。

陸委會表示，自民國100年開放陸生來台就學，持續檢討放寬各項友善便利措施達10餘項，包含「擴大採認中國大陸學歷至346所學校」、「增加招收陸生總量」、「放寬陸生報考技術士技能檢定考試」，陸生也可申請地方政府、學校提供的獎助學金，也可以擔任與學習相關的研究助理與從事實習活動。同時，放寬陸生報考駕照資格，以及陸生親屬來台探親範圍由直系親屬放寬到旁系親屬等。

陸委會也提到，賴總統過去在擔任副總統時期，對於陸生納入全民健保政策大力支持，相關政策於今年2月1日起如期、如質實施，強化在台陸生的健康照護，展現政府對陸生的關懷與照顧。

陸委會強調，仍將會同教育部及相關機關，持續提升陸生在台就學與生活友善環境。（編輯：曹宇帆）1130524

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