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美警告中挺俄恐受更多制裁後 美中外交高層華府會晤

2024/5/31 09:02（5/31 09:20 更新）
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美國副國務卿康貝爾（左）30日在華府會晤中國外交部副部長馬朝旭（右）。（左圖中央社檔案照片、右圖中新社）
美國副國務卿康貝爾（左）30日在華府會晤中國外交部副部長馬朝旭（右）。（左圖中央社檔案照片、右圖中新社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天在華府會晤中國外交部副部長馬朝旭；康貝爾昨天才剛指控中國領導階層在烏克蘭戰爭中支援俄羅斯，並警告北京恐面臨西方更多制裁。

路透社報導，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者，這次會面是過去一年負責任地管理美中關係競爭的密集外交一環，美國預期這樣的高層接觸還會持續。

巴特爾表示，美國、七大工業國集團（G7）夥伴，以及其他歐盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）國家都認為，中國支援俄羅斯「不僅威脅烏克蘭安全，也威脅歐洲安全」。

當被問到鑒於康貝爾的言論，中國領導人是否會遭受制裁時，巴特爾不願詳述細節，但說「若中國不縮減對俄羅斯國防工業基礎的支援，美國準備採取進一步動作」。

康貝爾昨天訪問布魯塞爾時告訴記者，歐洲和北約國家迫切需要「對中國的行動發出關切的集體訊息，我們認為這些行動正破壞歐洲核心的穩定」。

美國總統拜登政府已加重警告中國對俄羅斯的支援，於去年12月發出行政命令，揚言制裁協助俄羅斯規避西方制裁的金融機構。

康貝爾說，中國對俄羅斯的援助「在其領導階層支持下」，幫助莫斯科重建俄軍基礎，包括長程飛彈、火砲和無人機能力，以及追蹤戰場動向的能力。

華府在多次對中國支援俄羅斯軍方提出警告後，今年4月制裁20家中國和香港企業。中國駐華府大使館隨後表示，北京依循法律規定監管軍民兩用物品出口，中俄之間正常的經貿往來符合世界貿易組織（WTO）規則和市場原則。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）預計明天在柏林的演講中呼籲採取進一步行動，以遏止俄羅斯逃避制裁，並對中國的角色提出警告，強調美國去年12月發布的行政命令。

一名美國官員上月告訴路透社，華府已初步研議制裁若干中國銀行，但尚未有執行這些措施的計畫。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1130531

康貝爾
被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓美考慮放寬中國旅行警示 避免民間交流受限
巴特爾
談習蒲會 美國：中國不可得兼西方與俄羅斯俄臨陣換防長 美國務院：俄侵烏代價高 蒲亭陷入絕望
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