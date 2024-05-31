官員：拜登助烏軍捍衛哈爾科夫 允用美武器襲俄境內

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（中央社華盛頓/布拉格30日綜合外電報導）美國官員今天表示，總統拜登已悄悄允許烏克蘭使用美國供應的武器去攻擊俄羅斯境內目標，但僅限於毗鄰烏國北部哈爾科夫市周圍的邊境區域。

路透社報導，這項決定意味拜登（Joe Biden）已改變政策。他之前一直堅定拒絕讓烏克蘭使用美國的武器攻擊俄國境內。

一名美國官員表示：「總統最近指示他的團隊，應確保烏克蘭在哈爾科夫州（Kharkiv）能使用美國供應的武器反擊，好讓烏克蘭能反攻襲擊或準備襲擊他們的俄羅斯部隊。」

俄羅斯駐華盛頓大使館、俄羅斯駐紐約聯合國使團未立即回應置評請求。

俄羅斯本月朝哈爾科夫州發動跨境攻勢後，北大西洋公約組織（NATO）盟邦一直在呼籲美國，應允許烏克蘭使用西方武器去打擊俄羅斯境內的飛彈發射器，以及其他支援攻勢的軍事場所。（譯者：楊昭彥）1130531