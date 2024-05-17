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習近平蒲亭罕見相擁 路透：不及冷戰社會主義國家領袖情誼

2024/5/17 19:02（5/17 19:24 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在北京會談後分別，習近平展開雙臂欲擁抱蒲亭。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在北京會談後分別，習近平展開雙臂欲擁抱蒲亭。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）
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（中央社北京17日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平昨天在北京為雙方誇耀的「新時代」全面戰略協作夥伴關係拉開序幕，雖不到兩人互許「社會主義兄弟之吻」的地步，但他們確實罕見相擁。

路透社報導，恪守中國政治文化教條的習近平並不以展現熱情聞名，他昨天卻緊握蒲亭肩膀並兩度擁抱他。

中國中央電視台（CCTV）拍到中俄領袖昨晚在北京中南海相擁，助理及官員站在兩旁，一些人甚至在鼓掌，這段影像顯然在社群媒體成為熱門影片。

俄羅斯總統蒲亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在分別前相擁。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在分別前相擁。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）

當時中俄領袖正在結束一場非正式茶敘及晚宴，這場會晤被視為蒲亭為期2天訪中行程的關鍵活動。

蒲亭接著飛往深受俄羅斯影響的中國東北城市哈爾濱，預計今天都會待在那裡，然後返回莫斯科。

中俄領袖幾個小時前共同簽署了一份長篇聲明，加強反對美國領導的世界秩序，矢言從太空、核子技術、金融業到製造業等各領域進行合作。

習近平表示：「今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。」

蒲亭同樣盛讚兩人會談充滿「熱情與同志情誼」，然而他與習近平的擁抱，仍遠不及前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等社會主義國家領袖在冷戰高峰期更青睞的強烈「社會主義兄弟之吻」。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130517

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