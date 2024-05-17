蒲亭指台屬於中國 外交部：中華民國台灣主權獨立

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）俄羅斯總統蒲亭訪問中國期間稱台灣是中國一部分，外交部今天表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，扭曲台灣主權地位的說法無法改變國際公認的兩岸現狀，台灣將持續強化與理念相近夥伴的合作，確保台海和平穩定。

外交部發布新聞稿表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在北京與中國國家主席習近平會晤並簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，妄稱「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動」。

外交部指出，對此荒唐謬論予以嚴正駁斥，並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權、法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，俄羅斯與中國沆瀣一氣，破壞台海及區域局勢的穩定，更凸顯中俄威權合流，對全球和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的重大威脅。

外交部指出，台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前沿，捍衛國家主權的立場堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦共產中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定促進全球的經濟安全與繁榮發展。（編輯：林興盟）1130517