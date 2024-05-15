蒲亭將訪中 分析：中國需要俄顛覆美國主導秩序

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（中央社香港/莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將展開兩天訪中行程，這是他展開新一屆總統任期後首趟國是訪問，展現俄國仍有最強大政治夥伴、中國國家主席習近平的支持。

路透社報導，蒲亭預期將凸顯兩國間所宣揚的「無上限」夥伴關係，無視美國因俄羅斯2022年入侵烏克蘭而施加的壓力。

中國外交部昨天證實蒲亭的訪問，並表示習近平和蒲亭將就兩國關係和「共同關心的國際地區問題」交換意見。

雖然外交官和分析人士預期蒲亭將敦促習近平進一步支持俄羅斯的戰時經濟，從幫助其軍事工業的機械和化學品，到以更優惠價格採購石油和天然氣，但蒲亭此行很可能強烈象徵著對抗以美國主導秩序為中心的共同世界觀。

一位不願透露姓名的俄羅斯官員表示：「中國是俄羅斯的戰略夥伴，這是俄羅斯總統和中國領導人選擇的道路，無論西方試圖說什麼或做什麼，這點都不會改變。」

新加坡國防分析專家、美國夏威夷智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）表示：「我確信蒲亭希望得到中國的幫助，讓俄羅斯在烏克蘭（戰事）方面取得成果。中國在不招致華府採取行動的情況下還能做些什麼，將是這項任務中受到密切關注的一部分。」

其他分析人士則表示，習近平和蒲亭的會面本身就深具分量。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全學者夏爾（James Char）表示：「北京接待蒲亭的行為本身就已經是對俄羅斯的一種支持，因為中國是唯一沒有孤立莫斯科的大國。」

「在顛覆美國主導的世界秩序，及長期以來與美國爭奪地緣政治霸權方面，中國需要俄羅斯跟它站在同一邊。」

然而，更廣泛來看，這種關係仍然存在其他限制。

夏爾指出，兩國的相互不信任揮之不去，這兩個曾經是意識形態共產主義的盟友在冷戰顛峰時期分道揚鑣。而俄羅斯一名高層消息人士指出，俄國菁英對成為中國的「資源附屬物」持懷疑態度。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130515