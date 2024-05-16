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習蒲會後簽聯合聲明 習近平：中俄續深化政治互信

2024/5/16 17:29（5/16 18:01 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（前右）16日在中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平（前左）參加歡迎儀式。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via 路透社）
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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國國家主席習近平與到訪的俄羅斯總統蒲亭會談後共同簽署聯合聲明，並一同會見記者。習近平說，雙方舉行「坦誠友好、內容豐富」的會談，將持續「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則不斷深化政治互信。

央視新聞報導，習近平與蒲亭（Vladimir Putin）會談後共同會見記者。習近平針對俄烏戰爭指出，雙方一致認為政治解決「烏克蘭危機」是正確方向，中方在這一問題的立場是一貫的。中方尊重各國主權和領土完整，尊重各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

習近平說，蒲亭此次國是訪問，是開啟新一屆總統任期後的首次訪問，體現蒲亭與俄方對發展中俄關係的高度重視，並形容雙方的會面是「坦誠友好、內容豐富」的會談。

習近平並說，中俄關係已經成為「新型國際關係和相鄰大國關係的典範」。雙方堅持以相互尊重為根本，始終在核心利益問題上相互支持，將繼續秉持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，不斷深化政治互信。

習近平表示，去年中俄雙邊貿易額超過2400億美元，比10年前成長了近1.7倍，這是中俄兩國不斷深化全方位互利合作的一個縮影。

習近平也說，要致力於推動熱點問題政治解決。當今世界「冷戰思維陰魂不散」，單邊獨霸、陣營對抗、強權政治威脅世界和平和各國安全。

根據中方訊息，蒲亭表示，他與習近平保持了「密切溝通和良好關係」，「我們雙方對於俄中關係的現狀表示滿意，對於未來合作充滿信心」。

蒲亭指出，俄羅斯將中國作為長期可靠的合作夥伴，願與中方持續拓展政治、經濟、文化、教育、安全等領域合作。

根據報導，兩人在會談後共同簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75週年之際，關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。（編輯：邱國強）1130516

俄羅斯總統蒲亭（右）和中國國家主席習近平（左）在歡迎儀式上握手。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）和中國國家主席習近平（左）在歡迎儀式上握手。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via 路透社）
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