習近平舉行儀式歡迎蒲亭訪中 兩人展開會談

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）俄羅斯總統蒲亭今天抵達北京展開國是訪問，中國國家主席習近平上午在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，並舉行會談。中國專家指出，蒲亭此次訪問突顯俄方外交關係中，對中關係占據優先地位。

中國央視新聞報導，蒲亭（Vladimir Putin）16日4時許搭乘專機抵達北京，對中國進行國是訪問。習近平上午舉行儀式歡迎蒲亭，兩人先舉行小範圍會談。

為了因應蒲亭訪中，北京從昨天晚間發布通知，將對多個地鐵站採取臨時封閉措施。這些封閉的地鐵站口均在人民大會堂周邊，包含北京地鐵前門站、天安門東、天安門西等部分地鐵口採臨時封閉措施。

據陸媒澎湃新聞，上海國際問題研究院全球治理研究所副所長、研究員趙隆指出，這次蒲亭訪中符合俄羅斯在俄烏戰爭，以及與西方全方位戰略博弈升級背景下，加快推動「東轉南進」的對外戰略布局的再調整，突出了俄羅斯外交關係中，對中關係占據優先地位。

報導表示，俄烏戰爭預計是中俄元首討論的議題。趙隆分析，目前的癥結點在於，戰爭的直接當事方對目前談判的前提條件存在根本性的認知差異，包含以何種形式、參與談判的範圍，討論哪個和平方案等關鍵問題上均缺乏共識。

華東師範大學俄羅斯與歐亞研究院副院長、副研究員萬青松則認為，中俄經貿合作將是蒲亭訪中的重要議題。

根據中國商務部今年1月介紹，近年來中俄經貿合作持續穩定發展。2023年，中俄雙邊貨物貿易額達到2401億美元，年增26.3%。（編輯：唐佩君）1130516