蒲亭5月16日訪中 進行為期2天國是訪問

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（中央社台北14日電）中國外交部發言人華春瑩今天下午宣布，應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於5月16日至17日對中國進行國是訪問。

據俄羅斯衛星通訊社，克里姆林宮表示，蒲亭在訪中期間，俄中兩國領導人將確定進一步發展合作的方向並討論最具現實意義的問題。

除了將會見習近平，克里姆林宮新聞處稱，蒲亭將在訪中期間會見中國國務院總理李強，並討論經濟和人文領域的合作。

克里姆林宮並發布消息稱，在訪問中國期間，蒲亭將訪問哈爾濱並出席第八屆俄中博覽會開幕式。

據央視新聞，第八屆中國－俄羅斯博覽會將於5月16日至21日在哈爾濱國際會展中心舉辦，同期舉辦第三十三屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會。

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上回應有關蒲亭即將訪中的消息稱，今年是中俄建交75週年，中方高度重視中俄兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

據報導，蒲亭7日就任俄羅斯新一任總統，展開史無前例的第5個任期，即確認他本屆總統任期內首訪國家為中國。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，蒲亭中國之行是國是訪問，這是對習近平去年當選中國國家主席後訪俄的回訪。中國駐俄羅斯大使張漢暉日前在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，中方歡迎蒲亭就職後對中國進行國是訪問。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130514