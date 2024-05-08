蒲亭展開第5任期 中駐俄大使稱兩國繼續密切交往

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（中央社台北8日電）俄羅斯總統蒲亭7日宣誓展開破紀錄第5個任期。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中方歡迎蒲亭就職後對中國進行國事訪問，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，並指中方支持適時召開俄烏雙方認可的國際和會。

俄羅斯衛星通訊社7日報導，張漢暉接受訪問時表示，中方歡迎蒲亭（Vladimir Putin）就職後對中國進行國事訪問。

張漢暉表示，去年3月習近平再次當選國家主席後，選擇俄羅斯作為首訪國家，充分表明中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平和特殊性。元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，就中俄關係和共同關心的戰略性問題深入交流。

張漢暉表示，今年是中俄建交75週年，雙方將以此為契機，全面落實兩國元首達成的共識。針對中俄是否計劃為今年雙邊貿易額確定新的目標，張漢暉稱，雙方尚未正式討論此問題。

對於俄烏戰爭，張漢暉表示，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

張漢暉指出，中方始終站在和平一邊，今年3月中方展開第2輪穿梭外交，與俄、烏及有關歐洲國家就如何盡早停火止戰、推動危機政治解決等問題深入交流。當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。

綜合中俄媒體報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7日在蒲亭就任俄羅斯新一任總統後，即宣布蒲亭本屆總統任期內的首訪國家是中國。

一名熟知克里姆林宮計畫的消息人士日前曾透露，蒲亭預定5月15至16日訪問中國。迄今中國官方未有任何宣布。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130508