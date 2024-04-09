俄外長感謝中方支持蒲亭 稱兩國將持續合作反恐

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（中央社北京9日綜合外電報導）有關中國對俄羅斯總統蒲亭連任後的「支持」，俄國外交部部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天對中方表達感謝，並稱兩國會繼續在反恐上合作。

根據俄羅斯國營報紙「消息報」（Izvestia）在Telegram上分享的一段會議影片，拉夫羅夫在北京與中國外交部長王毅會面時說：「（中國國家主席）習近平是第一批向當選（俄羅斯）總統的蒲亭（Vladimir Putin）表達祝賀的人之一，對於中國友人這樣的支持，我們全體都十分感激。」

拉夫羅夫也說：「我要謝謝中方就今年3月22日莫斯科恐攻表達的慰問，以及支持俄羅斯對抗恐怖主義。」

莫斯科音樂廳恐攻造成至少144人喪生，激進組織伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案。但俄羅斯在沒有證據的情況下，稱烏克蘭是幕後黑手。

在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭，引發二戰後歐陸死傷最慘重的衝突前幾天，蒲亭造訪北京時，俄中兩國宣布建立「無上限」的夥伴關係。

在北京進行官方訪問的拉夫羅夫，也感謝中國派了觀選團參與俄羅斯3月的總統大選。在那次選舉中，蒲亭以壓倒性的得票率獲勝，寫下後蘇聯時期的紀錄。

拉夫羅夫說：「在我們領導人的努力下，俄中全面夥伴關係和戰略協作關係，達到前所未有的水準。」

俄羅斯先前曾表示，拉夫羅夫與王毅會談的內容，將涵蓋亞太地區安全和俄烏戰爭等「熱門議題」。

路透社先前報導，蒲亭5月將前往中國與習近平會談，這可能是蒲亭在新總統任期內的首次海外訪問。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130409