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美增援烏克蘭2.25億美元 拜登首度為軍援延宕公開致歉

2024/6/7 20:59（6/7 21:23 更新）
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美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）7日在巴黎進行會談。（路透社）
美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）7日在巴黎進行會談。（路透社）
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（中央社巴黎7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會談時，誓言繼續支持烏克蘭，宣布增援基輔2.25億美元，並為軍援案在美國國會遭拖延數月之久，讓俄羅斯取得斬獲而首度公開致歉。

美聯社報導，拜登告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）：「我為無從得知相關資金將會被怎麼處理的那幾個星期道歉。」他指的是610億美元軍援烏克蘭方案遭到國會共和黨保守派拖延6個月一事。

這是拜登首次針對軍援案在國會遭拖延數月之久，向烏克蘭公開致歉。

法新社報導，拜登昨天與澤倫斯基出席在法國北部舉行的第二次戰世界大戰諾曼第登陸（D-Day）80週年紀念活動。

據報導，拜登今天告訴澤倫斯基，「美國會與你們同在」。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1130607

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