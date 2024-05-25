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俄羅斯猛攻哈爾科夫 美國再提供烏克蘭近90億軍援

2024/5/25 15:47（5/25 16:49 更新）
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哈爾科夫一處建築遭俄軍空襲，18日警察搜尋炸彈零件。（路透社）
哈爾科夫一處建築遭俄軍空襲，18日警察搜尋炸彈零件。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）隨著俄羅斯進攻烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast），美國今天宣布向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括彈藥、飛彈、地雷和炮彈。

法新社報導，俄軍數以千計部隊人員5月10日越境，開始對哈爾科夫州發動攻擊，取得18個月以來最大進展，自此之後烏克蘭持續在哈爾科夫州進行反擊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國今天宣布向烏克蘭提供大量的新武器和裝備，以支援勇敢的烏克蘭人民保衛自己的國家。

布林肯表示，這項價值2.75億美元（近新台幣90億元）軍援，是美國致力幫助烏克蘭擊退俄羅斯在哈爾科夫附近攻勢的一部分，包含迫切需要的能力。

烏克蘭軍隊因彈藥和資金短缺而在戰場上遭受挫折，美國國會在爭吵數月後，上個月通過一項拖延已久的對烏610億美元軍事援助法案。

此後，美國總統拜登已下令向烏克蘭提供5批軍事援助。

布林肯說：「先前幾批援助已經送達前線，我們將儘快運送這些新的援助。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1130526

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