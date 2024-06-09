烏克蘭：首次擊中俄羅斯最新蘇愷-57戰機

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭國防部情報總局（GUR）今天聲稱烏軍於俄羅斯境內一座空軍基地首次擊中一架俄軍最新蘇愷-57（Su-57）戰機，並展示衛星圖像證實這次攻擊。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局並未在通訊應用程式Telegram的貼文中詳述這架蘇愷-57戰機如何被擊中，也沒有說明是由哪一支烏軍部隊擊中。

一名自稱「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber）並專注於航空領域的著名俄國軍事部落客表示，關於蘇愷-57戰機的消息是正確的，並指出它被無人機擊中。

烏克蘭國防部情報總局表示，這架飛機停放在阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）機場，該機場距離烏克蘭境內的俄烏兩軍交戰前線589公里。

烏克蘭國防部情報總局在附有圖片的發文中表示，圖片顯示，蘇愷-57戰機在6月7日仍完好無缺，但在6月8日地上出現爆炸留下的坑洞以及火害損傷特有的痕跡，飛機本體受損。

烏克蘭自2022年2月開始對抗俄國的全面入侵，雙方皆定期以飛彈和無人機打擊數百公里外的敵方領土。

由於烏克蘭缺乏莫斯科當局所擁有的龐大飛彈庫，因此專注於製造長程無人機，以深入俄國境內打擊目標。

俄國部落客「戰鬥轟炸機」說，這架戰鬥機被炸彈碎片擊中，目前正在評估受損狀況，看戰機能否修復。

他說，如果這架戰機無法修復，將會寫下蘇愷-57的首次戰損紀錄。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130609