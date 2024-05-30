馬克宏：應允許烏克蘭以西方武器打擊俄軍事基地

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與北約領導人攜手推動改變政策，也就是讓基輔使用西方夥伴提供的先進遠程武器打擊俄羅斯境內軍事基地，這可能會改變俄烏戰爭局勢。

美聯社報導，自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，是否允許烏克蘭使用西方提供的武器打擊俄國境內目標一直是棘手的問題。

西方領導人大多不願走上這一步，因為這可能會激怒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他曾多次警告，西方若直接軍事介入，恐讓世界走上核衝突之路。

但近來戰事朝對俄國有利的方向發展，美方長期拖延軍援，加上西歐軍事生產不足，放慢關鍵物資送抵戰場的速度後，俄軍利用烏克蘭軍隊人力和彈藥短缺等問題取得優勢。

馬克宏表示，法國的立場是「我們認為必須允許（烏克蘭）壓制發射飛彈的（俄羅斯）軍事基地」。

馬克宏昨天晚間對德國進行國是訪問時表示：「如果我們告訴（烏克蘭人）你們無權到達飛彈發射點，我們實際上是在告訴他們，我們正在向你們運送武器，但你們無法自我防衛。」

就在馬克宏發表上述言論的前一天，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）敦促北約成員國取消對烏克蘭使用西方武器的一些限制。

另一方面，法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏敦促巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）「實施必要的改革」，並在今天的通話中提出「承認巴勒斯坦國家地位的可能性」。

艾里賽宮表示，馬克宏「強調法國致力於與歐洲和阿拉伯夥伴建立共同的和平願景，為巴勒斯坦人和以色列人提供安全保障」，以及「使承認巴勒斯坦建國的前景成為有用進程的一部分」。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130530