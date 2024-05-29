蒲亭警告：若以西方武器攻擊俄境目標 將後果嚴重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天指出，若西方國家允許烏克蘭使用他們的武器攻擊俄羅斯境內目標，將會有「嚴重後果」。

綜合法新社和路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前表示，基輔應獲准「壓制」克里姆林宮軍隊向烏克蘭發射飛彈的俄羅斯軍事基地，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也敦促世界不要對這場戰爭感到厭倦。

俄烏戰爭迄今已逾2年，蒲亭提出警告前，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及若干北約成員國已呼籲允許使用他們的武器，對俄羅斯境內加強攻擊。

蒲亭在訪問烏茲別克時表示：「這種不斷升級的局面，可能導致嚴重後果。」

他說：「在歐洲，尤其是小國，它們應該明白自己面對什麼情況。」他指許多歐洲國家「領土小」且「人口稠密」。

蒲亭表示：「在談論深入俄羅斯領土前，他們應牢記這一因素，這是一件嚴重的事。」

他指出，即使烏軍發動這些攻擊，責任將由供應武器的西方國家承擔。

蒲亭還說，他相信西方軍事教官已經在烏克蘭作為傭兵進行臥底行動，任何國家正式派遣之舉將導致局面「升級」，以及「走向歐洲嚴重衝突，走向全球衝突」。

烏克蘭最高指揮官昨天宣布，正就派遣軍事教官至烏克蘭一事與法國討論。

蒲亭警告：「無論誰在烏克蘭領土上，我們都會做我們認為必要的事。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在布魯塞爾與歐盟國家防長會後指出，針對派遣軍事教官至烏克蘭一事，歐洲國家態度依然分歧。

德國等國家反對派遣軍事教官至烏克蘭，因擔心可能讓他們更接近與擁有核武的俄羅斯直接發生衝突。

根據2022年制定的歐盟任務，歐盟成員國已在飽受戰亂的烏克蘭以外地區訓練5萬名烏軍。

俄羅斯目前掌控烏克蘭18%領土，現正推進並已在哈爾科夫（Kharkiv）地區開闢新戰線，這種發展促使西方討論在供應烏克蘭數千億美元援助、武器和情報後，還有什麼能做的。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130529