俄羅斯模擬戰術核武發射 分析：嚇阻西方進一步插手俄烏戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍已奉總統蒲亭（Vladimir Putin）命令展開第一階段演習，模擬準備發射戰術核武的任務。

路透社報導，莫斯科認為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等西方官員的「激進宣言」已對俄羅斯安全形成威脅，這次演習也與此有關。

核武分析人士說，這次演習是蒲亭釋出的警訊，目的在嚇阻西方國家進一步插手烏克蘭戰爭。西方國家向基輔提供武器和情報，但沒有派遣軍隊。

俄羅斯國防部表示，演習第一階段包括「伊斯坎德」（Iskander）和「匕首」（Kinzhal）飛彈，目的是確保部隊和裝備準備好「在戰鬥中使用非戰略核武以做出因應，並無條件確保俄羅斯領土完整和主權，藉此回應個別西方官員針對俄羅斯的挑釁言論和威脅」。

這次演習涉及南部軍區的飛彈部隊，這個軍區毗鄰烏克蘭，也包括俄羅斯現在控制的烏克蘭部分地區。

俄羅斯去年稱白俄羅斯正在部署戰術核子武器，兩國表示，白俄羅斯也會參與這次演習。

戰術或非戰略核武的威力雖不如足以消滅敵方城市的戰略性武器，但仍具有巨大的破壞潛能。

西方一些分析家認為，自俄烏戰爭爆發以來，非戰略核武在莫斯科的思維中變得愈來愈重要，俄羅斯的常規部隊在這場戰爭頭兩年並不順利。

理論上，使用非戰略核武可對西方帶來巨大衝擊，且不一定會引爆全面核戰，但極有可能引發對立升高的惡性循環。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130522