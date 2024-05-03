美官員指中俄強化台海合作 將調整策略因應兩戰線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）美國國家情報總監今天表示，美方首次見到中俄對台灣問題進行聯合軍演，台海必然是中國希望與俄聯手的地點。國防情報局則證實，正在調整規畫及檢視部隊結構，以納入與中俄同時作戰的想定。

美國聯邦參議院軍事委員會今天就全球威脅召開聽證會，國家情報總監海恩斯（Avril Haines）及國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）出席作證。

「我們首次看到中國和俄羅斯在台灣問題上進行聯合軍事演習，並意識到這（台灣）是中國希望俄羅斯與他們合作的地方。他們沒有理由不合作」，海恩斯說。

她指出，中俄在政治、經濟、軍事及科技領域的互動日益緊密，這種狀況正「促使美國政府制定新的規畫」。聯邦政府的安全部門及機構正在努力因應中俄日益強化的夥伴關係所帶來的影響。

海恩斯表示，考量到北京的野心，中國將繼續利用軍事力量威脅鄰國，並根據自家優先事項形塑對該區域的行動，「最明顯的是在台灣問題上，因為中國正在推動統一」。美國預期中國人民解放軍將部署新科技，強化聯合作戰能力，並尋求加強核武及網路實力，同時試圖分裂美國與歐洲和印太的盟友。

克魯塞證實，國防部正在檢視規劃及部隊結構，以納入與中國作戰同時意味著與俄羅斯衝突的可能性，與俄羅斯開戰也可能需因應中國戰線。美國情報界認為，到目前為止，中俄關係仍有限制，兩軍如何在戰場上合作可能取決於具體戰況。

儘管如此，今天兩位情報高階官員的發言仍暗示，美國同時與兩個核武強國戰鬥的可能性。美方為這類突發事件擬定計畫，可能會掀起美軍內部長達數年的重大變革。

此外，落實相關計畫可能會對美國武裝部隊的規模、購買的武器、部署地點產生深遠影響，並給聯邦預算帶來額外壓力。

出席的共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）說，美國要做的規畫不只包括單一戰線作戰，還包括同時在兩條不同戰線上對抗敵營所需的能力、規畫、設備及人力。

克魯塞回應：「即使俄羅斯及中國軍隊不具協同作戰能力，他們也一定會合作，我們需要將這點納入部隊結構的考量。」

他說，五角大廈定期評估各種威脅情況下可能需要的行動以及執行這些計畫所需的各種軍力。目前正在調整計畫，以因應兩戰線作戰。

美國情報機構發布的2024年「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）指出，中俄的合作程度雖然在成長，但並非無上限。

報告稱，至少10年來，中俄持續利用高調的聯合軍事活動來展現中俄防務關係的實力，但在連續演習中，雙邊只小幅強化協同作戰能力。

根據報告，北京正在平衡對莫斯科的支持程度，以在維持兩國關係之際，不會燒到自身經濟及外交利益。俄方為了互惠，不但讓中國取得有利的能源價格，也提供更多進入北極地區的機會。（編輯：楊昭彥）1130503