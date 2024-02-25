俄烏戰爭2週年 記者不忘烏克蘭人民處境

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）昨天是俄烏戰爭2週年，「報導者」營運長李雪莉認為台灣與烏克蘭像鏡像關係，面臨強權欲剝奪其自由，團隊堅持前往戰場第一線原因是希望記錄真相，因為極權國家沒有書寫自由。

2022年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，全世界都派出最優秀記者試圖直擊戰爭情況，包含曾報導阿富汗、伊拉克、敘利亞等地戰爭與武裝衝突的波蘭記者帕維爾．皮涅日克（Pawel Pieniazek）。他把在烏克蘭長達9個月的報導撰寫成紀實著作「戰火下我們依然喝咖啡：烏克蘭人的抵抗故事」，看見烏克蘭人的脆弱與韌性。

皮涅日克今天受邀在台北國際書展分享，他坦言在烏克蘭侵略後的2年，俄羅斯過度自信、錯估情勢，軍隊傷亡很大，但烏克蘭的傷害更大，整個社會精疲力竭，西方國家的軍援也越來越少，但戰爭勢必會持續，結果無法推測。

親自見證世界各地多場戰爭，皮涅日克分享一段烏克蘭前線採訪的小故事。在烏東地區一處完全被戰爭摧毀的城市，在戶外遇到一名砍柴的市民，對話過程中天空不斷有飛彈飛過，皮涅日克會反射性地不停趴下再站起，對方卻淡定地直直站著說：「我不打擾你們暖身了。」

然而這名烏克蘭市民的醫師、太太、朋友其實都死於戰火，皮涅日克感慨，對方短時間失去太多，已失去所有情緒，「這不是他習慣了，是他必須在這種處境活著，而世界下很多人正經歷這樣的生活。」

今天現場也邀請台灣非營利媒體「報導者」團隊營運長李雪莉與皮涅日克對談，2022年他們也派員前往烏克蘭，並把這份紀錄出版書籍「烏克蘭的不可能戰爭」。

李雪莉表示，團隊從香港反送中記錄到俄羅斯入侵烏克蘭，兩地與台灣像鏡像關係，都面臨強權想剝奪其自由。尤其團隊造訪烏克蘭時，當地居民會反問：「台灣還好嗎？中國有沒有攻擊你們？你們要謹慎。」

李雪莉提及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2021年發布「論俄羅斯人與烏克蘭人的歷史統一」，7000字長文中強調：「烏克蘭是俄羅斯歷史、文化與精神空間不可分割的一部分」，稱「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造出來的」，為侵略烏克蘭辯解。

她說，這與2019年中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會中的談話內容概念非常相似。

從台灣媒體視角，李雪莉希望提供華文中立資訊，尤其俄羅斯很早就在中國媒體佈局，在資訊戰如同輸出能源和武器同等關鍵的時代，「極權國家沒有書寫的自由，我們不要只作為旁觀者。新聞是歷史的第一個草稿，如果沒有記者在現場，就無法紀錄真相，很多記憶會被洗掉。」（編輯：陳清芳）1130225