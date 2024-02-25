美史學家韓墨松出書 看見香港在全球史獨特關鍵角色

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（中央社台北25日電）美國歷史學家韓墨松（Peter E. Hamilton）出版「香港製造：跨太平洋網絡與全球化新史」，他表示香港雖廣為人知，但它自身歷史卻被忽視，透過研究，期待外界看見香港在全球史中扮演的獨特關鍵角色。

現在香港嶺南大學任教的韓墨松今天在台北國際書展「夢想沙龍」演講，前台北市文化局長謝佩霓與談，韓墨松表示，他過去閱讀不少學者對於香港的研究，「我深信香港歷史不但有趣，而且在中國歷史、英帝國歷史、跨太平洋歷史、海外華人移民史到中美關係史這些全球史上的角色，獨一無二。」

從1949年到1997年間，香港從英殖港口城市搖身一變成為全球金融中心，韓墨松研究認為，香港既是重設二戰後全球資本主義體系的關鍵城市，也是從1970年代開始中美貿易關係日趨緊密背後的引擎，「香港從來就不只是一個『細小的』英國殖民地」。

根據韓墨松的研究，1949年後中國精英為了逃離戰禍與革命，移居香港，這些工業家、銀行家、學者等雖失去資產，但仍維繫重要美國人脈；他們利用美國人脈，透過教育與商業途徑，加強自己到香港與美國之間聯繫，這些精英包括了香港唐氏家族、利豐馮氏家族等。

事實證明，到了1960年代，香港已成為製造業中心，也為美國消費者生產商品；其後1970年代，香港更成為美國院校學生的最主要來源地。

韓墨松認為，香港迎向美國，讓居住香港的中國精英移民得以享受美國在亞洲擴展影響力的好處，這些移民成為中國重新融合於全球資本主義體系的引路人，「在鄧小平時代，中國改革開放步伐加速，香港也順勢成為中國出口導向發展之中接連中美的重要樞紐。」

「香港並非因為地理位置而註定成全球樞紐，我們談論香港之時，談論的其實是一個獨特的華人社會；在這個社會中，居民的思想、努力及力量，都對世界產生了莫大影響力。」韓墨松認為香港的歷史應該以香港的方式書寫，期待這個研究可以引起讀者對香港歷史的興趣，挖掘香港更多未為人知的故事。（編輯：陳仁華）1130225