沈伯洋：應借鏡烏克蘭 預防台灣在戰時出現傀儡政權

（中央社記者游凱翔台北25日電）民進黨立委沈伯洋今天說，台灣在台海戰爭首日可能將出現傀儡政權，並佯稱自身才是中華民國正統政權，並與中國談和平協議，而烏克蘭曾發生傀儡政權並清楚如何預防，但台灣未有經驗，應借鏡並預防。

台北國際書展今天最後一天，大塊文化上午舉行座談會，「再談阿共打來怎麼辦」共同作者暨新北市議員林秉宥、民進黨立委沈伯洋出席，分享對台灣國防的建議以及赴烏克蘭與民間組織交流的啟示。

沈伯洋也提到若台海發生戰爭，台灣可能面臨的3個狀況，民眾在戰爭初始可能非常慌亂，因此第一件事必須先不慌亂；再來，台灣可能在戰爭第一天就出現傀儡政權，並佯稱自身才是中華民國的正統政權，要與中國談和平協議；此外，中國可能在國際發動聯合國投票，說台灣是中國的一部分，明顯的中國將取得票數勝利。因此，若這3件事均發生，將導致打這場仗的困難性，所以強化台灣各面向的韌性為當務之急。

沈伯洋指出，台灣跟烏克蘭在許多地方相同但也存有差異，例如，台灣雖然也是獨立的國家，但一堆人不承認台灣且處處打壓；而傀儡政權在烏克蘭亦曾發生過，且知道如何預防，但台灣未曾有此經驗；另外，烏克蘭能在戰爭初始不慌亂，是因為烏克蘭自克里米亞危機後，便已認清敵國就是俄羅斯。

因此沈伯洋分享，他們在台灣強調如何教導民眾使用止血帶，但以他赴烏克蘭與民防組織交流的經驗，當地至少有3個公民團體認為，比起止血帶，若民眾沒有抵抗意志，擁有1000萬條止血帶也沒有用；但如果有抵抗意志，民眾也會設法想到止血的方法。

沈伯洋也提到，台灣有災防、民防、消防及國防體系，除了每一個體系間的運作與溝通相當重要外，也必須要有明確定義，當定義越清楚，就越知道如何應變；若定義不清，就會互踢皮球給敵人侵犯的機會。他舉例，若台北鬧區出現穿著便服自稱解放軍且持武器攻擊，這時候是該出動軍方、警方還是民防團隊，這就是定義的重要性。

沈伯洋強調，知識的傳遞與培養才是最重要的事，問題在於中國一直打破台灣對現實的認知，並讓認知產生模糊，雖然軍方正推動許多改革，但培養抗敵意志才是重中之重；而民主本身就是在挑釁中國，並不會因為台灣做什麼事情讓對方生氣，因為侵犯台灣就訂定在中國反分裂法上，這是不需要法律去證明的事情。

林秉宥指出，新聞媒體上的烏克蘭總是斷垣殘壁，但實際上，當你只要開車30分鐘就能到烏克蘭另一處，發現當地民眾正常生活、車水馬龍、大賣場食品充足；因此即便戰爭開打，「好好過日子，支持國家作戰」是很重要的，不要因為被恐嚇、有生存壓力就不去好好過正常日子，此舉將讓敵軍有機可乘。（編輯：蘇志宗）1130225