蕭雅全書展笑談「老狐狸」幕後 片名差點成「沙丘3」

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）第60屆金馬獎最佳導演蕭雅全今天在台北國際書展暢聊獲獎作「老狐狸」幕後創作點滴，蕭雅全開玩笑自曝因片名難產，差點將名稱取為「沙丘3」。

電影「老狐狸」2月推出記錄電影原著劇本與製作紀實的著作「銀幕魔幻」，金馬執委會執行長聞天祥今天參與座談點出，劇本能看見導演兼編劇的蕭雅全最初創作模樣與成品差異，包含劇本開篇的序場，變成電影呈現的最後一場的改變。

被問及劇情場次調整原因，蕭雅全分享，全片背景時空設於1990年代，唯獨第一場是2022年現代，並出現由温昇豪扮演成年版主角白潤音，這是他在書寫過程想設計的有趣結構。然而後製剪輯過程，他發現這樣的呈現太挑戰觀眾，恐怕得2刷、3刷才能理解，只能忍痛轉換，「未來幾年恐怕我還是會掙扎這樣做是對是錯？」

蕭雅全不諱言，有想更貼近觀眾的念頭源於上一部作品「范保德」市場票房慘敗。作為創作者，他對「范保德」充滿情感，熱愛當中詩意、美感、空白設計，卻被大部分觀眾認為「閱讀有距離感」。

蕭雅全坦言，這讓他不得不審視並有意識地去從「老狐狸」開始改變，把說故事的方法變友善，「如果我想永續生存、持續創作就得解決問題，也對投資方負責」。

不過金馬奪獎後，蕭雅全的生活幾乎沒變，頂多在路上被認出機率變高，讓他笑說：「我才知道金馬獎收視率很高。」而電影映後QA場高達100多場，是他原本就規劃想多聽到觀眾意見，出書計畫也早在去年金馬獎前就已安排，都與得獎無關。

蕭雅全直率透露，他期待真正的金馬效果在下一部、第5部電影籌措資金時能更順利，讓聞天祥幽默回應：「你下次去找資金時，要記得把金馬獎擺在包包裡。」

至於「老狐狸」選擇在去年金馬獎頒獎典禮前一天上映，被外界認為是對拿獎「勝券在握」。蕭雅全苦笑澄清，完全是一連串驚悚意外，包含檔期喬不攏、片名遲遲無法定版等。

有趣的是，由於好萊塢大片「沙丘：第二部」原訂去年11月上映，蕭雅全自曝曾一度崩潰到想把片名取成「沙丘3」，搞不好會有觀眾買錯場，增加觀看票房，讓全場笑翻。（編輯：張雅淨）1130225