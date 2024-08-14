「老狐狸」刻畫80年代末變遷 代表台灣角逐奧斯卡獎
2024/8/14 15:13（8/14 16:53 更新）
（中央社記者王心妤台北14日電）文化部今天公布導演蕭雅全的「老狐狸」將代表台灣角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，推薦理由是電影帶出1980年代末期台灣社會變遷，從生活細節到人性都有深刻刻畫。
文化部今天發布新聞稿，今年共有14部國片報名甄選，經委員討論過後決定由「老狐狸」代表參賽，推薦理由為「1980年代末期台灣社會變遷、經濟劇烈衝擊下的階級寓言，從意念、敘事、布局到生活細節描寫，解析人性極為深刻」。
「老狐狸」取材自蕭雅全童年的困惑，時代背景為1989年股市狂飆創下歷史高點年代，台灣貧富差距逐漸擴大。電影從10歲男孩視角出發，描繪與長輩生活衝突中的經歷，透過小男孩內心掙扎，叩問人性世故與良善間的價值辯證。
片中重現台灣1980年時代經典氛圍，也反映了蕭雅全對當時台灣社會的回應，影片題材與美學風格掌握，完整傳遞作品情懷與訊息。
另外，「老狐狸」去年抱回金馬獎最佳導演、男配角、造型設計、原創電影音樂後，今年在台北電影獎也獲得多獎項肯定，並在國際影展屢獲好評。文化部期盼「老狐狸」能從各國強片中脫穎而出，為台灣爭光。
文化部表示，台灣文化多元、自由且富創造力，為激盪及製作台灣電影的重要養分。文化部將持續推動黑潮計畫，並從藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交著手，壯大台灣文化內容。（編輯：張雅淨）1130814
影片來源：華映娛樂
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