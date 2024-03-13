「哥吉拉-1.0」摘奧斯卡獎 尚無台灣上映消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：東宝MOVIEチャンネル

（中央社記者王心妤台北13日電）日本電影「哥吉拉-1.0」近日摘下奧斯卡獎最佳視覺效果獎，打破日本影史紀錄，但電影尚未有在台灣上映的消息，而台灣有多間片商都曾和日本片商接觸，但未獲結果。

「哥吉拉-1.0」導演山崎貴日前出席奧斯卡獎頒獎典禮時，帶領的團隊不只帶著哥吉拉走上紅毯，團隊也穿上把哥吉拉設計成鞋跟的皮鞋，超吸睛裝扮引起熱議，而「哥吉拉-1.0」最後摘下最佳視覺效果獎，也是首部摘獎的日本片。

雖然「哥吉拉-1.0」在日本與北美叫好又叫座，但台灣和其他亞洲國家都沒有上映消息，有傳言指出，「哥吉拉-1.0」因為背景設定在第二次世界大戰後，日本片商擔心會引起亞洲各國觀眾不滿，便放棄在亞洲國家上映；另外也有說法指出，過去哥吉拉系列像是「正宗哥吉拉」票房並不理想，因此日本片商希望直接在國際影音串流平台上映。

有不具名業者透露，多間台灣發行公司都曾跟日本片商爭取「哥吉拉-1.0」在台灣的上映，但目前並未獲得好消息，也可能尚未公開。（編輯：李亨山）1130313