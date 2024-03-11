哥吉拉-1.0奪奧斯卡打造亞洲影業里程碑 最佳視覺效果狠踩漫威

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本電影「哥吉拉-1.0」擊敗多部好萊塢大片，奪下第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎，開創新的里程碑，成為第一部奪下這座獎的日本及亞洲電影。

以往奪下最佳視覺效果獎的電影包含「星際大戰」（Star Wars）、「鐵達尼號」（Titanic）、「阿凡達」（Avatar）等。

「哥吉拉-1.0」在本屆奧斯卡頒獎典禮中擊敗「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible-Dead Reckoning）、「拿破崙」（Napoleon）、「A.I.創世者」（The Creator）等美國電影，捧回最佳視覺效果獎。

日本放送協會（NHK）報導，「哥吉拉-1.0」導演山崎貴、視覺動畫導演澀谷紀世子等人於美國時間10日拿著哥吉拉模型出席頒獎典禮，在台上風光捧起小金人。

導演山崎貴（左2）帶著哥吉拉模型出席奧斯卡。（路透社）

山崎貴領獎時用英文致詞說：「我40多年前看完『星際大戰』與『第三類接觸』（Close Encounters of the Third Kind）後飽受震撼，開啟了我的職業生涯。我之前未曾想像能站在這個地方。」

山崎形容先前得知「哥吉拉-1.0」入圍奧斯卡的瞬間，「我們猶如（電影『洛基』中的拳擊手）洛基，能讓我們站在擂台上面對強大的對手就是一個奇蹟，但我們現在就在這裡」。

此外，山崎在台上向有志從事視覺效果工作的人喊話，「好萊塢已經證明你們有權挑戰（這個殿堂）」，並在致詞最後向2023年過世的製作人阿部秀司致謝稱：「我們做到了！謝謝。」

主演「哥吉拉-1.0」的日本演員神木隆之介得知好消息後，在社群平台X上使用多個驚嘆號發文慶祝：「恭喜奪得美國奧斯卡最佳視覺效果獎，太厲害了，非常榮幸能與哥吉拉戰鬥，真的相當開心，在此恭喜山崎貴導演在內的（視覺效果公司）白組，以及哥吉拉劇組。」

飾演女主角的演員濱邊美波也在X平台發文道賀。

「哥吉拉-1.0」是哥吉拉系列70週年紀念作品，背景設定在二戰後的日本，當百廢待舉的社會碰上怪獸哥吉拉來襲，人們在絕望中求生並試圖反擊。此片廣受好評，全球票房達1.05億美元（約新台幣33億元）。

「哥吉拉-1.0」劇組在有限預算下，最小限度地使用實體布景，再透過電腦合成影像（CGI）將海戰、1940年代日本銀座等場景搬上大銀幕。哥吉拉游過海水造成的波紋、城市被破壞時碎石飛濺，每一幕都展現特效團隊的驚人實力。

對照好萊塢2021年上映的「哥吉拉大戰金剛」製作成本介於1.55億到2億美元，「哥吉拉-1.0」僅花不到十分之一金額，以1500萬美元製作費就創造出哥吉拉震撼、極具壓迫感的破壞力。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130311