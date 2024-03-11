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奧本海默奪奧斯卡最佳影片 傳統派強作7金大贏家

2024/3/11 10:23（3/11 10:37 更新）
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「奧本海默」10日在奧斯卡頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。（路透社）
「奧本海默」10日在奧斯卡頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的「奧本海默」（Oppenheimer）今天在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。

諾蘭過去數十年的作品往往極具創新性也廣受好評，但今天之前大多僅入圍過奧斯卡技術獎項，今天總算一舉摘下奧斯卡壓箱大獎。

「奧本海默」是今晚最大贏家，入圍13項共奪7獎，除了最佳影片獎，還順利抱走了最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳配樂、最佳攝影以及最佳剪輯獎。

片長3小時的「奧本海默」是2023年度最受影評人讚譽的電影之一，且雖被列為R級限制級電影全球票房仍直逼10億美元，被視為「傳統派」賣座強片回歸的象徵，讓許多厭倦了超級英雄片的人士十分欣喜。

「奧本海默」今天在強敵環伺下脫穎而出，其他入圍作品包括「美國小說」（American Fiction）、「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）、「Barbie芭比」（Barbie）、「滯留生」（The Holdovers）、 「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）、 「大師風華：真愛樂章」（Maestro）、「之前的我們」（Past Lives）、「可憐的東西」（Poor Things）和「夢想集中營」（The Zone of Interest）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311

影片來源：Universal Pictures
#奧斯卡
#奧本海默
#諾蘭
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