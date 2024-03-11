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奧本海默囊括奧斯卡7金 主持人糗川普該入獄了吧

2024/3/11 15:22（3/11 16:08 更新）
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愛爾蘭男星席尼墨菲（前左2）10日憑藉「奧本海默」，抱回奧斯卡最佳男主角大獎。（路透社）
愛爾蘭男星席尼墨菲（前左2）10日憑藉「奧本海默」，抱回奧斯卡最佳男主角大獎。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）好萊塢年度盛事奧斯卡獎今天舉行頒獎典禮，傳記片「奧本海默」囊括最佳影片等7獎是本屆盛會最大贏家。而主持人吉米金摩則是趁機開了川普的玩笑，問「你不是該入獄了嗎？」

路透社報導，在「奧本海默」（Oppenheimer）飾演理論物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的愛爾蘭演員席尼墨菲（Cillian Murphy）獲頒最佳男主角獎；該片導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）捧回最佳導演獎。

影片來源：Universal Pictures

席尼墨菲在舞台上舉起獎座時說：「我們拍一部關於製造原子彈人物的電影，無論好壞，我們都活在奧本海默的世界。」他說：「所以我真的很想將這個獎獻給世界各地致力於和平的人士。」

這部講述科學和政治的3小時歷史長片叫好叫座，廣受好評之餘還有高達9.538億美元的票房收入。

此片也是克里斯多福諾蘭第一部獲得奧斯卡最佳影片的電影。

這位曾拍過「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲、「全面啟動」（Inception）、「記憶拼圖」（Memento）等佳作的導演今天上台領獎時，點出電影業已有一個世紀的歷史，且仍在持續發展，而「如今知道各位認定我是（這百年影業當中）有意義的一部分，對我來說意義重大」。

艾瑪史東（Emma Stone）以黑暗古怪的喜劇「可憐的東西」（Poor Things）拿下最佳女主角獎。這是她二度榮膺影后，上次是憑2016年歌舞片「樂來越愛你」（La La Land）奪獎。她在台上表示，「這項榮耀讓人有點不知所措」。

本屆影后是公認競爭最激烈的獎項之一，得獎名單揭曉之前，艾瑪史東與「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）聲勢不相上下。莉莉葛萊史東今天與小金人擦肩而過，無緣成為第一位贏得奧斯卡演技獎項的美國原住民。

影片來源：20th Century Studios HK

在男女配角獎方面，「奧本海默」的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和「滯留生」（The Holdovers）的達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）分別摘下人生第一座奧斯卡獎。

小勞勃道尼過去曾獲奧斯卡提名，但演藝事業一度因吸毒而岌岌可危。他今天上台領獎時開玩笑地說，「我要依照以下順序，先感謝我可怕的童年，再感謝（美國影藝）學院」，最後他向妻子蘇珊（Susan Downey）致敬，說蘇珊把他當一隻「易怒待援的寵物」，並且「以愛讓他找回人生」。

好萊塢2023年受演員和編劇罷工影響之後，本屆奧斯卡盛會提供了一個表彰「奧本海默」和「Barbie芭比」（Barbie）兩部賣座強片的機會。這兩部電影去年夏天票房總計達24億美元並掀起一波流行文化熱潮。

「Barbie芭比」今天拿下了1座奧斯卡獎，由怪奇比莉（Billie Eilish）、歐康奈爾（Finneas O'Connell）以What Was I Made For?一曲獲得最佳原創歌曲獎。

影片來源：BillieEilishVEVO

在片中飾演「肯尼」的雷恩葛斯林（Ryan Gosling），今天也穿著亮粉色西裝、戴著手套和牛仔帽，在現場演唱了另一首入圍金曲I'm Just Ken。

雷恩葛斯林（中）10日演唱I
雷恩葛斯林（中）10日演唱I'm Just Ken。（路透社）

以納粹大屠殺為題材的「夢想集中營」（The Zone of Interest）獲頒最佳國際電影時，導演強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）在獲獎感言中談到了以色列與加薩（Israel-Gaza）的衝突。

影片來源：A24

本屆盛會中，包括怪奇比莉、非裔男星馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和入圍最佳男配角的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等也都戴著呼籲加薩停火的紅色別針。

第4次主持奧斯卡頒獎典禮的脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel），今天在典禮上讚揚但也挖苦許多入圍者與電影。

這位喜劇演員稱讚「Barbie芭比」，說這部片把一個「沒人喜歡的塑膠娃娃」變身成女權主義偶像。他也打趣說今年許多電影都太長，尤其是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）3小時半的史詩片「花月殺手」。

典禮進入尾聲時，吉米金摩還大聲朗讀網路上一篇對他擔任主持人表現的嚴厲評論。他還要現場嘉賓猜猜看，是哪一位前總統在社群媒體留的言，不過顯然大家都知道這是前總統川普（Donald Trump）。

吉米金摩接著笑說：「謝謝你，川普總統。你不是該入獄了嗎？」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130311

第4次主持奧斯卡頒獎典禮的脫口秀主持人吉米金摩（中），10日在典禮上讚揚但也挖苦許多入圍者與電影。（路透社）
第4次主持奧斯卡頒獎典禮的脫口秀主持人吉米金摩（中），10日在典禮上讚揚但也挖苦許多入圍者與電影。（路透社）
#川普
#吉米金摩
#奧斯卡
#奧本海默
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