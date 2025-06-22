港媒：達賴喇嘛90大壽前 中國多項舉動應對

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（中央社台北22日電）西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月6日迎來90歲大壽，並於同月2日在宗教長老會議發表談話，外界高度關注他是否會決定繼任人選。香港星島日報今天刊文表示，近期中國在涉藏問題的3項舉動是在為後達賴喇嘛時代做好各種準備。

文章表示，據藏傳佛教傳統，將在達賴喇嘛圓寂後尋找轉世靈童。達賴喇嘛在今年3月出版的新書中暗示可能會打破既定做法，而繼任者將在自由世界誕生，「擺脫北京干預」。

中方則強調下一世達賴喇嘛必須要按照「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的方式產生。報導表示，在達賴喇嘛90歲大壽前，北京以多項舉動應對。

第一是今年6月6日中國國家主席習近平在中南海接受35歲的班禪喇嘛確吉傑布拜見。班禪喇嘛是地位僅次於達賴喇嘛的藏人精神領袖，在拜會時班禪表態堅定擁護中共領導、堅決維護中國統一和民族團結。

第十世班禪喇嘛於1989年圓寂後，1995年選定十一世班禪喇嘛曾鬧出「雙胞胎」，達賴喇嘛認定的6歲轉世靈童至今未知去向。按照慣例，班禪喇嘛將參與下一任達賴喇嘛的認證。中共最高領導人時隔10年再接受班禪喇嘛拜見是要強化其地位。

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第二是中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室主辦的「西藏的治理與安全」研討會於6月13日召開，針對「海外流亡藏人問題」、「從安全角度看新時代西藏治理」 、「美西方對『西藏問題』的插手」、 「藏獨集團活動趨勢分析」、「國際涉藏輿論」等議題進行研討。

第三是中央政法委書記陳文清6月13至15日在達賴喇嘛的故鄉青海調研。陳文清強調，要做好重大活動、重要時段、敏感節點安全穩定工作，堅決打贏涉藏反分裂鬥爭。陳文清還在西寧出席部分省區市涉藏反分維穩工作座談會，就維護西藏和四省（青海、甘肅、四川和雲南）涉藏州縣安全穩定工作作出部署。（編輯:陳鎧妤 /周慧盈）1140622