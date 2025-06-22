曹祐齊求突破 盼用球數效益最大化拉長局數

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊投手曹祐齊昨天先發投5局失1分，承擔敗投。他說前3局有點無法控制身體，但及時調整，上了很好一課，希望穩定出賽，以最少用球數將效益最大化、拉長局數。

龍隊投手曹祐齊昨天對統一7-ELEVEn獅隊先發，用65球投5局，被敲出2支安打，投出2次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，吞下個人本季第2敗。

曹祐齊今天賽前受訪表示，過往多是先發其中1局，出現沒辦法控制身體狀況，需要更專注、也會花費更多體力；但昨天是前3局都有點沒辦法控制身體，局間教練團也有提醒，一顆一顆來、把可控制的事情做好，再回到場上，投每顆球都試著與自己對話，也知道昨天的狀況投起來會比較累。

曹祐齊表示，昨天單純是狀況不好，投完後也有看影片，大概知道問題在哪邊，之後也會利用練習調整。他也認為，昨天內容上看起來雖然不好，但是很好的一課，可以很快的調整；直球狀況不好，就調整配球，讓直球變成輔助。

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曹祐齊本季目前為止，單場用球數最多為87顆，最長投球局數為6局，被問起昨天用球數其實不多，是否有爭取續投？他坦言有，但知道教練團有考量。

此外，曹祐齊提到，投球數到90顆不是做不到，牛棚練投量都有準備足夠，高中時期投到破100顆經驗也有，下半季目標希望突破單場投球局數，想辦法用最少的用球數將效益最大化，拉長投球局數；至於球速並不擔心，出賽均速也有往上提升。（編輯：吳素柔）1140622