台灣鈍劍男團亞錦賽奪銅 新星許勝閎發揮奇兵效果

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（中央社記者陳容琛台北22日電）在印尼舉行的亞洲擊劍錦標賽，台灣男子鈍劍團體今天在4強惜敗，獲得銅牌作收，不過候補上陣的19歲新星許勝閎表現搶眼，差點幫助台灣上演逆轉秀，未來性備受期待。

由巴黎奧運國手陳弈通領軍，搭配陳致傑、郭均祐及候補許勝閎組成的男子鈍劍團體，今天在8強戰扳倒上屆銀牌的韓國隊，不僅如願挺進4強，同時確定保底1面銅牌，然而在4強面對挑戰衛冕的中國隊，台灣男團前7點打完陷入18比35的大幅落後。

眼看即將與金牌戰擦肩而過，頂替陳弈通上陣的許勝閎，在第8點上演奇兵效果，頻頻強攻個人獨拿12分，幫助台灣隊瞬間縮小差距，加上壓軸的陳致傑維持火燙手感，讓台灣隊一度看見勝利曙光，可惜終場以40比45落敗，無緣挺進金牌戰，但仍與香港隊並列銅牌。

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帶隊教練陳柏槐賽後接受中央社採訪時指出，陳弈通因為水土不服，身體有點不適，所以選擇讓許勝閎替補陳弈通上陣，收到不錯效果，團隊氣氛融洽，上場鬥志高昂，「我覺得整個團隊很堅強，大家都用鼓勵代替責備，重點是到最後一刻都沒有放棄」。

這次台灣男子鈍劍團體的4名選手年紀相仿，未來性備受外界期待。陳柏槐透露，培訓隊成隊至今僅有3個月，在國際賽場上彼此仍處於磨合階段，但所有人在團體賽展現出企圖心，尤其經過昨天的賽前會議，讓大家在實戰上有更好的戰術發揮。（編輯：管中維）1140622