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李軍高張力登板建立自信 獅投教盼成剋左打戰力

2025/6/22 16:51（6/22 17:16 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手李軍生涯第2度登板，就面對1分差高張力局面，投手教練霍斯曼（Vince Horsman）（圖）22日賽前受訪表示，希望透過這樣的局面，讓他獲得重要的東西、建立自信心。中央社記者謝靜雯攝 114年6月22日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手李軍生涯第2度登板，就面對1分差高張力局面，投手教練霍斯曼（Vince Horsman）（圖）22日賽前受訪表示，希望透過這樣的局面，讓他獲得重要的東西、建立自信心。中央社記者謝靜雯攝 114年6月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手李軍生涯第2度登板，就面對1分差高張力局面，投手教練霍斯曼希望藉此讓球員建立自信心，期許他成為獅隊牛棚中能剋左打的左投戰力。

獅隊投手李軍12日完成中職一軍初登板，昨天再度上場對味全龍隊，面對1分差高張力比賽，投1局讓對手3上3下、無失分，以19歲又85天年紀拿下中職生涯首次中繼成功。

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獅隊投手教練霍斯曼（Vince Horsman）今天賽前受訪表示，那個時間點選擇讓李軍上場，就是希望透過這樣的局面，讓李軍獲得重要的東西、建立自信心，知道教練團信任、給機會，所以選擇賦予任務。他也稱讚，李軍有做到這點。

霍斯曼表示，從春訓、幕後準備訓練、牛棚觀察，李軍有好的球威，透過聊天、二軍教練團的回報，得到的都是好的回饋；李軍雖然年輕，但牛棚每個投手都很重要，能在這個位置也代表有能力，期待透過出賽持續成長，讓李軍成為獅隊牛棚中能夠剋左打的左投戰力。（編輯：吳素柔）1140622

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李軍1分差登板奪中繼成功 餅總期待成重要左投戰力
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