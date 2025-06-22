基隆海興游泳池抽乾海水 掃淤泥清藤壺確保安全

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）位於基隆市外木山海岸依地形打造的海興游泳池，市府與海興游泳協會今天封閉泳池，以馬達抽乾池水，除清洗池底淤泥外，並清除附著的石蚵、藤壺等生物，避免刮傷泳客。

盛夏來臨，海興游泳池是許多泳客消暑熱門去處，這座戶外泳池分為淺水區與深水區，還設有免費沖洗室，吸引不少親子前來戲水，也有許多泳客浮潛觀賞池中小魚、螃蟹等生物，基隆市政府斥資新台幣2300萬元整修，新設抿石子平台及2座階梯，並拓寬下方泳池步道舖面去年完工。

市府產業發展處長蔡馥嚀受訪表示，海興游泳池是得天獨厚的天然海水游泳池，池水會隨著潮汐「換水」，7月暑假即將到來，許多泳客會前來戲水，協會為了泳客安全，往年都安排6月清理泳池，清除池內牡蠣、石蚵、藤壺等生物避免刮傷泳客，也可一併修補受損壁面。

蔡馥嚀說，協會先用沙包堵住排、入水孔，再以抽水馬達將池水抽出，過程中一邊刷洗、一併將泥水等髒汙抽出，待抽乾後再把沙包搬走，漲潮時海水會流入池內，今天凌晨5時開始抽水，約中午清洗完成。

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協會成員表示，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，海興游泳池禁止下水游泳，加上施工緣故，曾有4年未清理泳池，去年封閉清理時，從凌晨5時開始清理，直到下午3時許完成，還撈出很大隻的魚放回大海，相較去年今天進度較快約中午完成。

基隆政府簡任秘書駱文章是海興游泳協會成員，今天也在現場協助清理，他表示，協會每年都會邀請成員一同清洗泳池，避免泳客因池底堆積淤泥而滑倒受傷，今天清理過程中，他還救了好幾隻彈塗魚。（編輯：方沛清）1140622