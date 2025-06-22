賴總統團結國家首講 吳思瑤：緩和朝野分歧去異求同

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（中央社記者陳俊華台北22日電）賴總統今天啟動「團結國家十講」。民進黨團幹事長吳思瑤說，賴總統希望透過十講真正團結國家，強化台灣對民主的認同、緩和現在的朝野分歧，有團結才有安全，唯有團結在國家之下，才能去異求同。

總統賴清德今天啟動團結國家十講，首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚間接受中央社記者訪問時表示，賴總統的十講，「國家」是第一講，希望透過十講真正團結國家，強化台灣對民主的認同，包括台灣要在民主價值下團結一致，有團結才有安全，能感受到總統的用心。

吳思瑤說，賴總統希望透過演講，可以緩和現在的朝野分歧，這跟國安專報是同樣邏輯，唯有團結在國家之下，才能去異求同，沒有什麼比守護台灣與民主更重要的事。

至於民眾黨表示，無法想像以總統高度竟發表如此空洞的演講。吳思瑤說，只要心中有國家，都能理解賴總統的演講精髓，希望國家絕對是高於政黨跟個人之上。

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另外，對於藍白兩黨近日質疑「十講」，民進黨發言人卓冠廷也透過新聞稿表示，賴總統以國家元首高度，先是邀請藍白兩黨黨主席進行國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」進行社會溝通，又遭到藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白兩黨的黨主席。

卓冠廷說，世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，更加大加強滲透台灣力道。國家面臨種種挑戰關鍵時刻，賴總統以發表「團結國家十講」形式，直接和民眾說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。（編輯：林克倫）1140622