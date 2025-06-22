俄前總統麥維德夫：美空襲伊朗核設施 形同挑起新戰爭

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯前總統、聯邦安全會議（Security Council）副主席麥維德夫今天表示，美國總統川普下令空襲伊朗核設施「開闢了一場新戰爭」。

路透社報導，川普昨晚表示，美軍已轟炸伊朗的3個主要核設施，並警告德黑蘭，如果伊朗不同意和平，將面臨更具毀滅性的攻擊。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram發文稱，「川普以和平締造者的身份介入衝突，結果卻為美國挑起一場新的戰爭。憑藉這樣的成就，川普是拿不了諾貝爾和平獎的。」

俄國自由民主黨（LDPR）領袖斯魯茨基（Leonid Slutsky）也表示，本次空襲行動「對美國來說沒有任何軍事理由，也無法以國際法為其行動辯護」。

「衝突升級的後果可能蔓延到地區之外。華府知道德黑蘭必然會做出回應，此舉勢必將衝突推向新的高度，並增加第三次世界大戰爆發的風險。」

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俄國外交部也發布聲明，「強烈譴責」美國轟炸伊朗核設施，批評此舉「不負責任」，同時也嚴重違反國際法。

聲明指出，「危險的升級顯然已經開始，這將進一步損害區域和全球安全。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1140622