台南鳳梨飄香北海道 美唄市高中生料理出創意美味

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市長黃偉哲6月初到日本北海道參訪，與北海道美唄市長桜井恒會面時贈送一批台南鳳梨，美唄市府提供給當地聖華高等學校，讓學生嘗鮮也用於家政課烹飪實習，開發鳳梨多重美味，高中生們讚不絕口。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲當時與桜井恒會面後，提供150顆台南產鳳梨，希望分享給當地學生品嘗，美唄市政府將這批鳳梨提供給當地聖華高等學校，除供應給住宿生享用，也用於校內家政課烹飪實習。

市府指出，近日收到對方回饋訊息及照片，當地高中生們一邊品嘗鳳梨，一邊露出開心燦爛笑容，對台南鳳梨美味讚不絕口。

黃偉哲表示，希望透過提供台南產地直送鳳梨給美唄的孩子們品嘗，傳達增進台日友好心意，此外，也因為北海道氣候較不適合種植鳳梨，而台南剛好盛產美味鳳梨，藉此提高台南鳳梨在北海道知名度，並邀請當地民眾親自造訪台南，在產地享用美味水果，體驗古都文化。

透過 Google News 追蹤中央社

黃偉哲進一步指出，台南是全台第二大鳳梨產地，鳳梨不只直接當水果吃很美味，入菜或做甜點也同樣適合，很高興看到這次聖華高等學校學生能發揮創意，不只鮮吃還應用於料理，開發鳳梨多重美味。

台南市政府指出，台南與北海道雖然距離遙遠，但在黃偉哲率市府團隊努力下，交流逐步增加，除了與富良野市締盟，開啟頻繁文化教育及物產交流，並連續兩年參與札幌知名祭典Yosakoi索朗祭，行銷台南觀光及農漁特產。（編輯：陳仁華）1140622