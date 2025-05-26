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台南鳳梨讓台日友誼甜入「芯」 富良野高中生讚好吃

2025/5/26 12:13（5/26 12:26 更新）
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台南市於2024年與日本北海道富良野市締結友誼城市，市府近日贈送當地高中生營養午餐品嘗鳳梨，當地媒體報導學生直呼好吃。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月26日
台南市於2024年與日本北海道富良野市締結友誼城市，市府近日贈送當地高中生營養午餐品嘗鳳梨，當地媒體報導學生直呼好吃。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）日本北海道富良野市去年8月與台南締結友誼城市，今年5月透過當地日台親善團體採購約3公噸台南鳳梨，台南並贈送富良野高中營養午餐品嘗鳳梨，透過優質水果助台日友好升溫。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今年5月富良野地域日台親善協會採購3.019公噸台南金鑽鳳梨運抵日本；市長黃偉哲也展現友誼城市熱情，特別致贈台南鳳梨給富良野高中，作為營養午餐水果，近日陸續傳來當地民眾回饋品嘗台南鳳梨心得。

市府指出，富良野地域日台親善協會會長水間健太出席校園品嘗分享會時，傳達當地學生「好想到台灣與台南學校進行交流」心願；「北海道新聞」在21日報導富良野高中學生們收到從台南市寄來的鳳梨，開心直呼「歐伊系」、「不止果肉好吃，連中間的芯都是又甜又軟，非常好吃」。

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黃偉哲透過新聞稿表示，看了來自海外報導，學生們開心品嘗鳳梨，臉上洋溢著笑容，已得到最直接答案。

黃偉哲說，北海道無論是賞花、冬季滑雪，是許多台灣人出國觀光喜愛地點，台南也是國內外旅遊熱門城市，去年與北海道富良野市締結友誼市後，今年透過金鑽鳳梨開啟城市交流，未來將持續推動農漁物產、學生教育旅行、體育運動、文化藝術等多元化合作，將台南推向國際舞台。（編輯：陳仁華）1140526

黃偉哲
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