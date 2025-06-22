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台南市公司建物1樓冒火煙 一家3口3樓陽台待援獲救

2025/6/22 17:20
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市安南區一家公司建物今天下午發生火災，消防人員獲報抵達後，架梯從建物3樓陽台協助待援一對夫妻與2歲女兒共3人撤離，母女2人疑吸入濃煙送醫，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局下午2時33分獲報，指稱安南區安和路三段一處位於巷內的公司建物發生火災，隨即出動16部各式車輛、34名人員前往救援，抵達後發現公司內2棟相鄰建物，其中3層樓鋼筋混凝土建物1樓處有火煙冒出，有3人在3樓陽台待援。

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消防人員除立即出水灌救，並架梯協助待援3人撤離，分別為郭姓男子與妻子何姓女子，以及2歲女兒，母女2人疑似吸入濃煙，鼻子有碳粒，安排救護車送往醫院觀察，送醫時意識清醒，郭男意識清醒未送醫。

消防人員隨後將火勢撲滅，初步調查為燃燒1樓廚房與冷氣機，燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因及財物損失待調查釐清。（編輯：陳仁華）1140622

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