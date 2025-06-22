台灣女排第一人 賴湘程赴德挑戰甲級聯賽

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣女排自由球員賴湘程今天正式加盟德國女子排球甲級聯賽的圖林根蘇爾樂透俱樂部，成為首名前往德國挑戰的職業女排球員。她表示，希望經歷不一樣的賽季。

現年30歲的賴湘程是台灣女排近年具代表性的自由球員之一，曾多次代表台灣征戰亞洲盃、亞洲錦標賽及亞運等國際賽事，兩度榮膺台灣企業排球聯賽最佳自由球員的她，在2023年決定前往中國女排超級聯賽，以穩健的接發球與防守能力廣受肯定。

隨著邁入「而立之年」，賴湘程獲得圖林根蘇爾樂透俱樂部的青睞，將前往德國女排甲級聯賽舞台挑戰，成為台灣女排第一人，並且是繼2018年楊怡真旅義之後，再有台灣女排球員踏上歐洲職業殿堂。

賴湘程透過聲明表示，很早便萌生旅歐的想法，剛好比賽影片被圖林根蘇爾樂透俱樂部看到，因而成功牽上線。她指出，這次機會不僅是生涯一大突破，也是在尋找新的刺激與成長空間，「我覺得30歲是一個分水嶺，希望能經歷一個屬於自己、不一樣的賽季」。

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圖林根蘇爾樂透俱樂部是德國排壇的傳統勁旅，曾勇奪德國盃冠軍，賴湘程預計於10月上旬展開賽季，參加歐洲排球聯賽盃，她說，希望在台灣這段期間能把身體狀態維持好，屆時向球隊報到才能符合體能標準。

就算近年將重心轉往職業舞台，但賴湘程不曾忘記代表台灣出賽的初衷，並強調如果2026名古屋亞運需要，她一定義不容辭征戰，並帶著全力以赴的心態，因為身為排球選手，能穿上國家隊球衣永遠是一份榮耀。（編輯：管中維）1140622