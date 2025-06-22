台北親水節28日開幕 冰淇淋、螃蟹滑水道限時登場

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）「2025台北親水節」將於28日開幕，台北自來水園區表示，開幕當天免費入園、延長營業至傍晚6時。高達6.5公尺的冰淇淋滑水道、螃蟹滑水道，則於6月28日至7月13日限定登場。

台北自來水園區位於北市思源街1號，官網資訊指出，「2025台北親水節-再玩一下夏」活動期間從6月28日到8月31日。

台北自來水園區表示，開幕當天除有園遊會，還有有獎徵答、青春啦啦隊表演、特色滑水道限時開放、午後街頭藝人演出等活動接連推出。

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台北自來水園區指出，6月28到7月13日有高達6.5公尺的冰淇淋滑水道、螃蟹滑水道登場；8月1日到10日週末假日，原民團體音樂、舞蹈表演接力上場，出示原住民族身分或穿戴原民元素裝飾，可免費入園。

8月8日父親節，當天小孩入園，「兩位陪同家長」享免費入園；8月8日、9日則有台北市立圖書館的「行動書車」進駐，提供親子共享夏日書香時光；8月17日舉辦親子體驗團，探索自來水博物館、觀音山蓄水池的歷史。（編輯：蕭博文）1140622