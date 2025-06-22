賴總統團結國家首講 民眾黨：與其喊口號不如做實事

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（中央社記者陳俊華台北22日電）總統賴清德今天啟動「團結國家十講」。民眾黨表示，聽完賴總統演講後深感震驚，無法想像以總統高度竟發表如此空洞的演講，總統以為可以藉講古創造共鳴，卻讓人感覺不知所云，與其喊10次空泛口號，不如真正做實事。

賴總統今天啟動團結國家十講，首場赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

台灣民眾黨晚間透過媒體群組表示，認真聆聽賴總統演講後，深感震驚，無法想像以總統的高度，竟會發表出如此空洞的演講，賴總統團結十講第一講用歷史開場，但總統的「史觀」片段又匱缺。

民眾黨說，賴總統猶如民進黨立法院黨團總召柯建銘上身一般的盤古開天開講，卻與現代社會認知斷鏈，台灣人民所引以為傲的民族共融、新舊移民集結、多重文化融合的光榮文化，完全無法透過賴總統的演說被包容，反而各自斷裂。

民眾黨表示，賴總統以為可藉由講古「創造共鳴」，卻讓人感覺「不知所云」，人民期待的是政府做實事，不是講空話。

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民眾黨指出，與其單向布達空泛抽象的概念，不如告訴人民台灣當前面臨的重大挑戰，舉凡能源、居住正義、社會安全網、司法公正等重要議題，賴政府要如何拿出對策，「與其喊10次空泛的口號，不如真正做一次實事」，才是民眾希望看見的。

民眾黨說，團結不是嘴巴說說，面對人工智慧（AI）應用技術來勢洶洶，身為科技大國的台灣，民眾花了一個小時時間與精神，卻依舊在賴總統的「盤古開天」中虛耗，無能力清楚闡述對於國家的未來、經濟、社會、文化、環境等各個方面發展方向，還要2300萬人虛耗空轉多久。（編輯：林克倫）1140622