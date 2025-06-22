罷團質疑遭冒名鬧場 北市警清查無假冒

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）罷團「大安強強滾」指出，通化夜市昨晚有人持文宣假借罷團名義和他人起衝突，籲勿混淆視聽；對此，北市警方今天說，經查為未著背心的「台灣出來罷」2成員，並無假冒情形。

罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾－罷免羅智強」透過新聞稿聲明，昨晚7時至通化夜市進行罷免宣傳活動，卻有2名不明人士拿著文宣假借該團名義與他人發生衝突。

「大安強強滾」說明，昨晚活動志工皆身穿橘色背心，且印有「大安強強滾」字樣，明確表達身分，活動期間全程有警方陪同，宣傳過程和平有序；活動結束後，文宣發放完畢並原地解散。

不過，活動結束後卻接獲警方通知，稱有2人拿著文宣假借「大安強強滾」名義與他人發生衝突。

「大安強強滾」澄清聲明，通化夜市宣傳行動與後續衝突無關，重申團隊所有志工行動皆合法、透明、有明確識別，所有行動皆依法進行，從不介入或引發任何衝突事件，呼籲與該團無關人士，勿蓄意混淆視聽、干擾社會秩序。

同時，針對相關假借名義、試圖抹黑本團的行為，已啟動內部紀錄與蒐證，保留進一步法律行動權利。

台北市警察局大安分局今天也透過新聞稿說明，經查昨晚為罷免藍委團體「台灣出來罷」的2名成員於案發地點舉牌支持罷免，但未經申請且未著其團體背心，期間遇到3名路過民眾高聲吶喊反罷免，雙方進而發生爭執。

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警方獲報後，立即派遣線上警力到場了解，現場並無假冒「大安強強滾」團體成員活動的情形。

大安分局呼籲，警方尊重民眾表達意見權利，請各方表達意見的團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為。（編輯：方沛清、黃名璽）1140622