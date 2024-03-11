俄軍圍攻馬立波紀錄片奪奧斯卡 烏克蘭導演：願以獎項換取沒有戰爭
2024/3/11 17:49（3/11 18:11 更新）
（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）烏克蘭導演柴諾夫今天因俄羅斯圍攻港口城市馬立波的紀錄片「戰場日記」，為他的國家贏得第1座奧斯卡獎。他說，寧願沒得奧斯卡獎，來換取俄國沒有對他的國家發動戰爭。
身兼美聯社影音記者的柴諾夫（Mstyslav Chernov）在2022年俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾天，和一群記者被困在馬立波（Mariupol），並拍攝了這部影片「戰場日記」（20 Days in Mariupol）。這部電影今天獲得奧斯卡最佳紀錄長片獎。
在全場起立鼓掌聲中，柴諾夫發表強而有力的得獎感言，他說：「這是烏克蘭史上第1座奧斯卡獎，我深感榮幸。」
「但我可能會是第1個在這個舞台上說，我希望自己從未拍過這部電影的導演。我希望能夠以此交換俄羅斯從未攻擊烏克蘭，從未占領我們的城市…但我無法改變歷史、無法改變過去。」
2022年3月至5月之間，俄羅斯圍困烏克蘭戰略港口城市馬立波近3個月，馬立波成為恐怖的代名詞，受困平民被迫將死去的親人埋在路邊。
「人權觀察」（Human Rights Watch）今年2月說，在馬立波遭到圍困期間，至少有8000人因戰鬥或與戰爭有關的原因死亡，這是俄羅斯和烏克蘭近兩年戰爭中最大規模的戰役之一。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130311
影片來源：Dogwoof
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