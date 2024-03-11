席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路電話

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（中央社都柏林10日綜合外電報導）席尼墨菲並不是個愛出風頭的人，但他在「奧本海默」的表現贏得如雷讚譽後，如今全球只會有更多影迷一眼認出這位有著尖冷臉龐、標誌性顴骨和銳利藍眼的愛爾蘭演員。

法新社報導，47歲、在愛爾蘭科克（Cork）出生的席尼墨菲（Cillian Murphy）以「奧本海默」（Oppenheimer）一片生涯首度入圍奧斯卡，今天順利鍍金，成為新科影帝。

他在美國加州好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）上台領獎時，全場響起如雷掌聲。他說：「我們拍了一部有關創造原子彈人物的電影，不管是好是壞，我們都活在奧本海默的世界裡。」

他說：「因此，我真的想把這個獎獻給各地致力於和平的人士。」

這位老戲骨已在多部電影作品有亮眼演出，包括「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）舊作「敦克爾克大行動」（Dunkirk）以及英國導演肯洛區（Ken Loach）執導的「吹動大麥的風」（The Wind That Shakes the Barley）等。

他不畏懼挑戰一些衝突性角色，例如在諾蘭「黑暗騎士」三部曲中飾演反派稻草人，或在背景設在1970年代的「冥王星早餐」（Breakfast on Pluto）飾演變性女子。

但在許多戲迷心目中，他最具代表性的莫過於超夯電視劇「浴血黑幫」（Peaky Blinders）裡黑幫家族老大湯米．謝爾比（Tommy Shelby）一角。

他2022年告訴「君子雜誌」（Esquire）說：「我一直對憂鬱、曖昧或跨越界線的事物感興趣，這些對我來說才是戲劇所在，深入探討眉眉角角。我認為這真的很有刺激效果。」

低調人生：沒網路不上社群網站也不愛媒體關注

儘管擁有高知名度，席尼墨菲常被形容是個很「樸實」的人。而他對科技和社群網站的厭惡不僅助長了這種形象，也代表他家中既沒有網路也沒有電話。

席尼墨菲同時也是出了名的不愛過多媒體關注。他曾告訴「愛爾蘭時報」（Irish Times）說：「如果你擺出明星架子，就會被民眾以明星待之。如果你不擺出那個架子，他們自然也不會這麼對待你。」

他說：「我沒有什麼八卦可寫的。」

放棄音樂法律 毅然走上演戲之路

席尼墨菲的父母都是語言老師，而他十來歲時不僅玩吉他還組樂團。席尼墨菲曾坦承，「音樂曾是我想走的路，曾有一段時間看似有成功的機會」。

然而，在家長們施壓下，組員們婉拒了簽約出唱片的機會。不過，關了一扇門總是會開一扇窗。1996年，20歲的席尼墨菲放棄法學院課程，踏上演藝之路。他日後接受採訪時說：「當初如果繼續走法律這條路，我或許會比現在有錢，但可能會蠻哀怨的。」

老師讚他戲路寬廣 演技宛如「變色龍」

席尼墨菲在家鄉科克讀書、念大學的時候首度接觸演戲，曾有老師形容他是「變色龍般的演員」，讚賞他戲路寬廣。

1996年，老是纏著當地一名劇團主管的席尼墨菲得到了在舞台劇「妄亂青春」（Disco Pigs）演出主角的機會，沒想到這齣劇廣受好評，一舉展開18個月世界巡迴，席尼墨菲就此踏上演藝不歸路。

他電影事業轉折點發生在2002年，當時席尼墨菲獲蘇格蘭導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）看上，邀他擔綱演出恐怖片「28天毀滅倒數」（28 Days Later）。

到了2005年，他又獲諾蘭邀約在「黑暗騎士」三部曲首章「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）演出與主角克里斯汀貝爾（Christian Bale）作對的大反派。

接下來他除了定期拍電影，也在小螢幕亮相，「浴血黑幫」一演就是10年，從2013一路演至2022年。

席尼墨菲與愛爾蘭藝術家麥金尼斯（Yvonne McGuinness）結縭20年。夫妻倆於2014年攜2子從住了10多年的倫敦搬回愛爾蘭，好讓孩子們尋根。

席尼墨菲得空時仍偶爾會替英國廣播公司（BBC）主持深夜廣播節目，播播他喜歡的曲子，還會用他迷人的科克腔給點評論。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311