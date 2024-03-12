哥吉拉-1.0對峙場面日本取景 有限預算下打造震撼破壞力奪奧斯卡

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影片來源：東宝MOVIEチャンネル

（中央社東京12日綜合外電報導）日本電影「哥吉拉-1.0」風光奪得第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎，劇組取景地點包含靜岡縣濱松市的濱名湖等地。市府人員也透露導演山崎貴在湖面拍攝時曾遭遇的挑戰。

讀賣新聞報導，濱松市政府表示，包含電影男主角神木隆之介在內的劇組人員，2022年4月至6月在濱名湖與天龍川河口附近的遠州灘等地，拍攝劇中角色乘船與哥吉拉對峙的橋段。

濱松市政府電影委員會當時也支援拍攝，而市府影委會推進室長原田憲治回憶道：「山崎貴導演曾經說過水面顏色會因時間而變化，而且會暈船，拍攝時相當辛苦，相當開心能支援到劇組」。

濱松市長中野祐介發布評論表示：「據說（哥吉拉-1.0）的製作費比其他入圍作品較少的狀況下還能獲獎，對於努力提出點子的濱松相關企業而言是個鼓勵，未來也將協助製作出色的作品。」

「哥吉拉-1.0」劇組在有限預算下，最小限度地使用實體布景，再透過電腦合成影像（CGI）將海戰、1940年代日本銀座等場景搬上大銀幕。

對照好萊塢2021年上映的「哥吉拉大戰金剛」製作成本介於1.55億到2億美元，「哥吉拉-1.0」僅花不到十分之一金額，以1500萬美元製作費就創造出哥吉拉震撼、極具壓迫感的破壞力。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130312

哥吉拉-1.0摘最佳視覺效果獎，導演山崎貴讓手中金色哥吉拉與奧斯卡小金人貼臉合影。（路透社）