竹林具綠色資源潛力 南投林業分署協力永續經營

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）竹子生長快速、具高固碳能力，是具潛力綠色資源，南投林業分署媒合竹寮林業生產合作社今天與專家團隊簽署委託林業永續多元輔導方案合作協議，進行竹林經營、竹材多元利用。

農業部林業及自然保育署南投分署輔導林農籌組林業合作社，以夥伴關係共同推動森林永續經營及多元發展，經與竹山地區林農多次討論，去年12月成立有限責任南投縣竹寮林業生產合作社，社務主要辦理竹林經營、竹林療癒、生態導覽、竹材多元利用等。

南投林業分署並加入林業保育署推動「林業永續多元輔導方案」，由林業經營專家團隊協助規劃竹林地經營，解決林農老化、勞動力不足等問題，並直接降低營林成本、發展竹材多元利用，今年開發「竹萃風味水」產品，創造在地經濟並發揮森林多元價值。

南投林業分署進一步媒合竹寮林業生產合作社與森林學專家陳朝圳教授，進行合作社森林經營計畫撰寫，雙方今天簽署委託林業永續多元輔導方案合作協議，未來將進行竹山地區竹林經營與竹材多元利用。

透過 Google News 追蹤中央社

南投林業分署長李政賢說，竹子生長快速且有高固碳能力，4年即可成材，是極具潛力綠色資源，透過輔導林農成立林業合作社，能以較低成本經營竹林、創造在地就業機會，並展現竹林多元價值及利用，分署將持續陪伴合作社成長，合理永續多元利用竹林資源。

竹寮林業生產合作社理事主席陳奕幃表示，加入林業永續多元輔導方案，除有專家團隊協助森林經營規劃與執行，最直接可降低林業經營成本；另外，合作社未來推動竹林療癒、竹材生產與行銷，盼創造更多在地就業機會及經濟發展。（編輯：李淑華）1140622