奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛【圖輯】

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（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡獎今天在美國加州洛杉磯杜比劇院揭開序幕，紅毯星光熠熠。眾星盛裝出席，艾瑪史東身穿綴有立體荷葉邊設計的薄荷綠禮服出席，氣質清新典雅；安雅泰勒喬伊以一襲魚鱗造型的銀白色亮片禮服登場，吸引眾人目光。

安雅泰勒喬伊身穿魚鱗設計銀色亮片禮服。（法新社）

瑪格羅比身穿平口黑色禮服登場。（法新社）

▲愛蜜莉布朗以象牙色亮片禮服出席。

▲亞莉安娜以一身粉色蓬鬆禮服甜美現身。

▲辛蒂亞身穿粉黑相間的合身禮服，裙身上繡有棕櫚樹亮片圖騰。

▲雷恩葛斯林（左）身穿深V黑色西裝，衣緣綴有銀色亮片。

艾美莉卡弗瑞娜（前）穿著一襲粉色亮片低胸禮服，與紅毯觀眾合影。（路透社）

泰勒札哈培瑞斯（前）身穿藍色西裝亮相。（圖取自twitter.com/TheAcademy）

韋德及蓋柏莉尤恩出席。（圖取自twitter.com/TheAcademy）

海莉史坦菲德一襲水藍色低胸禮服現身，胸前及袖口綴有金色花卉。（路透社）

台灣導演江松長（左）以紀錄短片「金門」入圍第96屆奧斯卡金像獎，10日與已經結婚的同性伴侶歐子凌一起走紅毯。（CNEX提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年3月11日

（編輯：李念庭）1130311