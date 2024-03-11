奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛【圖輯】
2024/3/11 07:20（3/11 09:43 更新）
（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡獎今天在美國加州洛杉磯杜比劇院揭開序幕，紅毯星光熠熠。眾星盛裝出席，艾瑪史東身穿綴有立體荷葉邊設計的薄荷綠禮服出席，氣質清新典雅；安雅泰勒喬伊以一襲魚鱗造型的銀白色亮片禮服登場，吸引眾人目光。
▲愛蜜莉布朗以象牙色亮片禮服出席。
▲亞莉安娜以一身粉色蓬鬆禮服甜美現身。
▲辛蒂亞身穿粉黑相間的合身禮服，裙身上繡有棕櫚樹亮片圖騰。
▲雷恩葛斯林（左）身穿深V黑色西裝，衣緣綴有銀色亮片。
（編輯：李念庭）1130311
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