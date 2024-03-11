席尼墨菲細膩詮釋奧本海默 抱回奧斯卡最佳男主角

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）素有「演員中的演員」美名的愛爾蘭男星席尼墨菲（Cillian Murphy）今天憑藉「奧本海默」（Oppenheimer），抱回奧斯卡最佳男主角大獎。

47歲的席尼墨菲生涯首次入圍奧斯卡，就順利抱回小金人。

「奧本海默」是席尼墨菲與英國導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）繼「黑暗騎士」（The Dark Knight trilogy）三部曲、「全面啟動」（Inception）、「敦克爾克大行動」（Dunkirk）之後合作的第6部片，也是他首度在諾蘭片中擔綱主角的作品。

事實上，席尼墨菲從影以來多在成本較小的歐洲片中擔任主角，例如「吹動大麥的風」（The Wind That Shakes The Barley）；他在大成本製作多為配角，唯三例外的就只有電視影集「浴血黑幫」（Peaky Blinders）和丹尼鮑伊（Danny Boyle）合作的「28天毀滅倒數」（28 Days Later）和「太陽浩劫」（Sunshine）。

打滾20多年後，他終於在「奧本海默」證明他有扛起好萊塢大片的能耐。他在這部3小時的電影中呈現的張力和複雜情緒讓人印象深刻，今天之前已在今年好萊塢頒獎季接連獲得金球獎（Golden Globe）、英國影藝學院獎（BAFTA）、美國演員工會獎（SAG）肯定，並於今天順利在壓箱的奧斯卡頒獎典禮稱帝。

今天與席尼墨菲一起入圍本屆最佳男主角獎的都是硬底子演員，包括「大師風華：真愛樂章」（Maestro）的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、「魯斯汀」（Rustin）的科爾曼杜明戈（Colman Domingo）、「滯留生」（The Holdovers）的保羅吉馬蒂（Paul Giamatti），以及「美國小說」（American Fiction）的傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311